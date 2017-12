Agentes de la policía de Greeley disparan mortalmente presunto ladrón

(NOTICIAS YA).- Un presunto ladrón de autos, fue abatido a tiros por agentes de la policía cerca de Greeley el jueves por la mañana.

De acuerdo a las autoridades, el hombre alzó una pistola cuando intentaron confrontarlo.

La Oficina del Alguacil del Condado Weld, informó que el tiroteo sucedió cerca de Two Rivers Parkway y la calle 37, a las afueras de Greeley.

No hubo oficiales lesionados en el incidente.

La oficina del alguacil dijo que agentes de la policía de Greeley fueron enviados a la cuadra 1400 de la avenida 8 en Greeley, tras un reporte de un vehículo robado alrededor de las 9 a.m.

El vehículo fue descrito como un Chevrolet Cruice rojo del 2018.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se percataron del vehículo huyendo del área.

Las autoridades dijeron que no persiguieron el vehículo sino que lo ataron en una zanja en el área de Two Rivers Parkway y la calle 37.

Contactaron a un transeúnte que dijo que el sospechoso estaba en su camioneta. El buen samaritano se detuvo a ayudar al hombre cuando el auto se metió en la zanja, sin imaginarse que se trataba de un ladrón.

Los agentes dijeron que cuando los oficiales se acercaron al sospechoso, el sujeto huyó de ellos.

Según las autoridades, los agentes le dieron múltiples ordenes al sujeto para que se detuviera, pero cuando este no obedeció usaron tiros no letales, que no fueron efectivos, por lo que los oficiales decidieron hacer uso de sus armas.

El sujeto murió en la escena.

En el tiroteo estuvieron involucrados agentes de la policía de Greeley, pero el Equipo de Respuestas a Incidentes Críticos de la Oficina del Sheriff del condado Weld, también se mantuvo activo para encargarse de la investigación.