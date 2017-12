Dejó de sonreír para no tener arrugas

(NOTICIAS YA).- La historia de la mujer que dejó de sonreír hace casi cuatro décadas regresa a viralizarse tras descubrir los resultados.

Tess Christian se ha cuidado tanto de no sonreír que hasta evito mostrar su felicidad cuando nació su bebé. Al menos eso fue lo que dijo en entrevista con Daily Mail.

“Era la única manera que tenía para mantener mi apariencia juvenil”.

Todo comenzó en la escuela religiosa donde le enseñaron la importancia de la belleza. Además, “las monjas sin alegría no les gustaba que los niños sonrieran. Siempre me dijeron que borrara la sonrisa de mi rostro, así que aprendí a sonreír en su lugar “.

Su popularidad empezó en el 2015 cuando mostró su foto a los 50. Dos años después asegura que sigue cuidándose.

“Yo no tengo arrugas porque yo misma me he entrenado para controlar mis músculos faciales. Soy vanidosa y quiero seguir siendo joven. Mi estrategia es ser más natural que el bótox y más eficaz que cualquier otra crema cara”.