Jovenes soñadores son detenidos en Washington

(NOTICIAS YA).- Como parte de los esfuerzos de conseguir un Dream Act limpio, jóvenes fronterizos viajaron a la capital del país para exigir una solución. Este jueves dos de ellos fueron detenidos mientras intentaban llevar ese mensaje al congreso.

Los activistas Alonzo Mendoza Gil y Roberto Valadez, viajaron esta semana hasta Washington para manifestarse y pedir una solución a la situación por la que al igual que ellos, miles de jóvenes dreamers están pasando en el país.

“Jóvenes que fueron a Washington en una delegación de soñadores, fueron arrestados por estar llevando a cabo enfrente de la oficina de un congresista entonces es muy lamentable que los jóvenes tuvieran que recurrir a esto porque el congreso no está escuchando”, dice Gabriela Castañeda directora de red fronteriza.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos detenidos, ya que decenas de dreamers también se encontraban manifestándose.

“Ellos incluyendo más de 20 personas fueron arrestados, ya fueron dados libres, pero nos pidieron que continuáramos con la conferencia de prensa para dar ese llamado y compartir ese mensaje que llevaron a Washington dc hoy aquí con nuestra comunidad” dice Claudia, beneficiaria de DACA.

Cada día más de 120 personas pierden su permiso de DACA, lo que ha generado gran incertidumbre en los beneficiarios de este programa.

“No estamos hablando de que a la persona se le venza un documento, estamos hablando de una persona que ya no pueda trabajar ya no puede sostener a su familia, empiece a vivir de nuevo con miedo”, dice Lina Rivas, directora de Las Americas.

Por lo que Claudia, quien es miembro de la organización “Sonando” juntos a la que también pertenecen Alonzo y Roberto, comparte el mismo mensaje que ellos fueron promover.

“Quiero decir que los soñadores como yo, tenemos el sueño de poder algún día votar de ser algún día ciudadanos americanos, pero nuestros sueños no vienen al precio de militarización de la frontera, no viene al precio de un muro fronterizo que no necesitamos aquí en nuestra comunidad y tampoco viene a precio para políticas anti inmigrantes que continúan a separar nuestras familias” dice Claudia.

Se espera que estos dos jóvenes estén de regreso a la ciudad esta madrugada.

Priscilla Rios, Univisión.