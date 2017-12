Mujer se hizo liposucción, perdió la pierna y casi muere

(NOTICIAS YA).- Una mujer argentina alerta a la población después de realizarse una liposucción y terminar sin la pierna derecha, además de casi perder la vida también.

De acuerdo con Minuto Uno, Mariela Ayala cumplió años en junio pasado y decidió regalarse a sí misma una liposucción de abdomen y transferencia de glúteos.

Ayala recurrió a una clínica privada del barrio de Colegiales en la capital argentina, y decidió poner su salud en manos de un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora.

Ahora, a través de las redes sociales, Mariela denuncia haber sido víctima de mala praxis. Refiere que tras la operación todo parecía normal hasta que comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda días después.

La paciente llegó de urgencia al Hospital Churruca, donde los médicos descubrieron una enorme infección en su cuerpo, lo que obligó a amputarle la pierna derecha a la altura de la tibia. Pero lo peor estaba por venir.

“Estuve en coma diez días y ellos decían que no podía salir con vida. Les decían a mis papás que se despidieran, porque no pasaba la noche. Eso pasó tres veces”, narró Ayala.

La joven logró salir del coma, del cual despertó el 4 de julio. Sin embargo, su vida había cambiado irrevocablemente. Ahora, busca que nadie más pase por lo que ella ha atravesado.

“Fue horrible, parecía una película de terror. No entendía nada. Ver el espacio que me faltaba del otro lado de la pierna… Tuvieron que venir las enfermeras, porque me agarró un ataque”, expresó.