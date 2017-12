Lo multan por llevar luces navideñas en el auto

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Carolina del Sur fue multado por instalar luces navideñas en su auto.

De acuerdo con Mashable, Brandon Wooden decora su vehículo de esa manera cada año desde hace cinco.

“La gente suele seguirme por un par de millas, me graba, me comparte en Snapchat, me detiene y me pide que me orille para tomar una foto”, asegura el originario de Beaufort.

Sin embargo, las autoridades locales no fueron admiradoras de su brillante decoración y le impusieron una multa de 232 dólares por “iluminación inapropiada”, no sin antes haber posado en fotografías con el impresionante carro.

Medios locales indicaron que Wooden pudo pagar la multa gracias a que recibió 300 dólares por parte de sus amigos con ayuda de la plataforma GoFundMe.

“Me gusta hacerlo por la gente. Por ellos, no por mí, por ellos. Y mi hijo, por supuesto. A él le encanta”, aseguró el joven.