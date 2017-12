Nueva ley de Ohio impide abortos en casos de síndrome de Down

(NOTICIAS YA).-(CNN) – Ohio prohíbe a los médicos realizar abortos en los casos en que las pruebas revelan que el feto tiene o probablemente tiene síndrome de Down.

El gobernador republicano John Kasich firmó la legislación el viernes y la ley entra en vigencia en 90 días. “El gobernador es pro-vida y apoya políticas que protegen la santidad de la vida”, dijo el secretario de prensa Jon Keeling a CNN.

La ley prohíbe los abortos después de que las pruebas prenatales revelen el síndrome de Down en un feto o si hay “otra razón para creer” que el feto tiene la afección genética.

Una persona que realiza un aborto en tal caso podría enfrentar un cargo de felonía de cuarto grado, y los médicos podrían perder sus licencias. La mujer que busca el aborto no sería responsable, según la legislación.

Leyes similares han pasado en Dakota del Norte e Indiana, aunque un juez federal bloqueó la ley de Indiana. La ley de Dakota del Norte entró en vigor en 2013.

El síndrome de Down es una condición genética que afecta la capacidad cognitiva, causando discapacidades de aprendizaje de leves a severas y características faciales distintivas. La condición se puede diagnosticar durante el embarazo a través de pruebas de detección prenatal. El tratamiento puede incluir terapias del habla, ocupacionales, emocionales y de otro tipo; suplementos y drogas; y dispositivos de asistencia.

‘Es un problema de discriminación’

Los defensores del aborto elogiaron la nueva ley. “Ahora que la Ley de No Discriminación del Síndrome de Down es ley, a los bebés por nacer diagnosticados prenatalmente con síndrome de Down se les da una oportunidad en la vida”, dijo Mike Gonidakis, presidente de Ohio Right to Life. “Ohio es y seguirá siendo un estado que considera que la vida de las personas con síndrome de Down es una vida digna de ser vivida gracias a esta legislación”.

La representante de Ohio Sarah LaTourette, una republicana que presentó el proyecto de ley de la Cámara el mes pasado, dijo que no es un problema de aborto, sino más bien un problema de discriminación.

“Un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo por nacer puede ser devastador y cambiar la vida. No todos están preparados para manejar este compromiso de por vida, pero afortunadamente, como puede ver, ahora hay muchas opciones disponibles para las familias”, dijo antes de la El Senado votó el proyecto de ley la semana pasada.

“Creo que la vida comienza en la concepción y que el aborto nunca debe considerarse una opción. Sin embargo, independientemente de si usted está de acuerdo conmigo o no, espero que pueda ver que esto no es un problema sobre el aborto, es una cuestión de discriminación: discriminar a una persona, no permitirle el derecho a la vida que Dios le ha dado, simplemente porque podría tener el síndrome de Down “.

‘Lo que se necesita es información, no restricciones’

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Ohio condenó la legislación, diciendo que interferiría con los derechos de las mujeres a tomar decisiones personales.

El grupo había pedido que Kasich vetara la ley.

“Nunca deberíamos obligar a ninguna mujer a convertirse en madre en contra de su voluntad o cuestionar sus decisiones sobre el embarazo. No conocemos sus circunstancias. Es vergonzoso para nuestros legisladores juzgar la decisión de alguien más sobre algo tan importante como convertirse en padre”, dijo Gary Daniels, cabildero principal de la ACLU de Ohio.

“Instamos al gobernador Kasich a hacer lo correcto para las mujeres y las familias de Ohio y vetar esta legislación peligrosa”.

Emily Chesnut, una madre de cuatro hijos de Cincinnati, se convirtió en activista del síndrome de Down después de que a su hija de 6 años le diagnosticaron la enfermedad. Ella dijo que está en contra de la ley.

“Creo que están usando el síndrome de Down como cara para evitar que las mujeres tengan abortos”, dijo Chesnut.

Ella cree que las mujeres deberían tener el derecho de tomar sus propias decisiones médicas y que este proyecto de ley confunde ese problema.

“Creo que las personas de ambas partes estarían de acuerdo en que necesitamos más información. Es aterrador cuando escuchan que su hijo no es perfecto, pero la información más precisa es la más importante”, dijo Chesnut, quien previamente promovió un proyecto de ley que requería que el Departamento de Salud para tener información actualizada sobre el síndrome de Down.