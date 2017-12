Pistolero enmascarado ata a los empleados de un banco de Clermont

(NOTICIAS YA).- Un hombre enmascarado ató con cinta adhesiva a los empleados de un Fifth Third Bank en Clermont el viernes y los mantuvo como rehenes a punta de pistola durante un intento de robo, según dijeron las autoridades.

El robo fue reportado a las 8:47 a.m. en el Fifth Third Bank en 1350 Roper Boulevard, según oficiales del Departamento de la Policía de Clermont. Las autoridades dijeron que el ladrón se acercó a dos empleados luego que entró al banco.

Las imágenes de la cámara de vigilancia que fueron publicadas por la policía de Clermont muestran que el sospechoso estaba obligando a las víctimas del banco a punta de pistola.

Las autoridades dijeron que el hombre los ató por los tobillos y las muñecas con cinta adhesiva. La policía dijo que el sospechoso no pudo tomar ningún dinero del banco.

El criminal no logró robarse dinero del banco y huyó con las manos vacías.

Afortunadamente ninguno de los empleados del banco resultaron heridos y el ladrón huyó en un vehículo de motor. Las autoridades no lograron obtener ninguna descripción del vehículo al momento.

La policía no está segura si hay más personas involucradas en el robo, sin embargo, la policía lo describe como un hombre blanco con una máscara negra y un gorro de esquí negro, vestido con una chaqueta gris y pantalones negros, además cargaba una mochila oscura.

Cualquier persona con información que ayude a identificar a este criminal debe contactar al Departamento de la Policía de Clermont.