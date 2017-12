VIDEO: Lo más visto y viral de YouTube en 2017

(NOTICIAS YA).-Para muchos, la televisión ha dejado de ser el principal medio de entretenimiento audiovisual. Probablemente tú también optes por ver contenido en YouTube. Ya sea música u otros temas, esta plataforma es tu copiloto.

Videos de gatitos y perritos, las mejores caídas del año, el video viral que dio la vuelta al mundo o simplemente los hits musicales del momento. Todo se encuentra en YouTube.

Aquí te presentamos los 10 videos musicales y 10 videos virales más vistos en 2017, según la misma plataforma.

En la música.

No es secreto para muchos que el éxito del año fue “Despacito“. Incluso, el video alcanzó tanta popularidad alrededor del mundo que en tan solo 204 días, superó todos los récords de reproducciones.

Al momento de publicación, “Despacito” cuenta con más de 4.5 mil millones de reproducciones en YouTube.

1- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2- Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

3- J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

4- Maluma – Felices los 4 (Official Video)

5- Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video]

6- Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7- El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

8- Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9- DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10- Enrique Iglesias – Súbeme la Radio (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

En lo viral.

Seguramente recordarás algunos de los videos que aparecen en la lista de lo más visto en contenido viral de YouTube. Esta lista está definida por la cantidad de views que, en conjunto, suman 633 millones de reproducciones (más de 80 millones más que el año pasado, reporta Variety), y más de 40 millones de horas de video.

1- Until We Will Become Dust – Oyster Masked (ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม) | The Mask Singer 2

2- Ed Sheeran – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

3- Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

4- Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017

5- Ed Sheeran Carpool Karaoke

6- Lady Gaga’s Full Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

7- “Inauguration Day” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration

8- Bill Wurtz’s history of the entire world, i guess

9- In a Heartbeat – Animated Short Film

10- Children interrupt BBC News interview – BBC News

Tal vez ya conoces todos los videos en la lista, o tal vez alguno se te fue del radar, cualquiera que sea el caso, este fin de semana es un buen momento para revivirlos o conocerlos.