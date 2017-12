Los retos que se hicieron virales en 2017

(NOTICIAS YA).- Estamos a solo unos días de terminar este 2017 y darle paso a un nuevo año de retos que acaparen las redes sociales, pero mientras esos llegan, aquí te dejamos los mejores desafíos que se hicieron virales este año.

Charlie Charlie

Este juego espantó a más de uno, y otros aprovecharon para simplemente sacarle un susto a los demás. La dinámica era simple, poner un lapiz sobre otro con dos opciones a las que pudiera apuntar: Si y No. La idea es realizar una pregunta a “Charlie” y esperar a que mueva el lapiz

Cómetelo o vístelo

Si alguna vez tu mamá te dijo que no jugaras con la comida, este reto definitivamente la hubiera enfadado. Se trata de tomar figuras de cualquier tipo de fruta y tomar una fotografía en perpectiva para simular que es una prenda de ropa.

El piso es lava

Pareciera que la madurez no es algo que llegará pronto a los millenials de las redes sociales, pues uno de los retos más populares de este año no fue sino aquel juego que todos hicimos de no tocar el piso por que era lava.

Y para despedir el año, el reto del momento: La caja invisible.

El reto es simple pero lograrlo no tanto. La idea es simular que estás tocando una caja invisible que está en el piso y luego pisar encima de ella para pasar tu pie al otro lado. La hazaña da una ilusión de que realmente hay una caja, pero no cualquier la logra.