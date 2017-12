Ofrece albergue techo y comida a personas sin hogar en navidad

(NOTICIAS YA).- Es en estas fechas cuando tenemos la oportunidad de estar al lado de nuestra familia, desafortunadamente hay quienes no pueden tener ese privilegio.

Según información del Centro Oportunidad para personas sin hogar, 118 personas pasaron una noche buena bajo un techo y con un plato de comida caliente.

“Muchos no son de aquí, yo gracias a Dios soy de aquí pero no tengo cerca a mi familia, no nos llevamos bien; estar aquí es mejor que estar en un carro, debajo de un puente, solo; no somos basura, somos seres humanos.”, mencionó Michael Zamora, quien tiene 52 años y desde abril de 2016 vive en este lugar.

Aracely Lazcano, portavoz de este albergue, comentó que muchas personas no se dan cuenta que el problema de indigencia es grande en la ciudad, ya que se estima que cada noche mil 400 personas duermen en las calles, sin embargo en el centro ayudan aproximadamente a 350 personas diariamente.

Si usted desea donar algún artículo, comida, o quizás su tiempo puede acudir aquí al 1208 de la avenida Myrtle, o bien puede visitarlos en Facebook, los encuentra como “OC for the Homeless”.

Con información de Milton Baca.