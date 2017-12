Organizaciones en busca de almas caritativas que donen tiempo y dinero

(NOTICIAS YA).- La organización The Salvation Army ayuda a más de 25 millones de personas anualmente aunque esto no sería posible si no es por la generosidad y ayuda de la comunidad.

A través de donaciones, colectas e incluso cierto porcentaje por ventas dentro de sus distintas sucursales, The Salvation Army destina el dinero recaudado para beneficiencia de quienes más lo necesitan.

“El ser voluntario con el Ejército de Salvación es un privilegio para mí, ya que les enseño música a los niños y ellos tienen la oportunidad de hacer algo bueno, en lugar de merodear por las calles”, dijo Dan Schadrac Bernabe, voluntario.

Muchas de las tareas serían imposibles sin la ayuda de miles de voluntarios alrededor del mundo.

“Yo podría decir que el formar parte de esta organización ha sido una de las cosas más importantes en mi vida”, dijo Schadrac Bernabe.