Organizaciones ofrecen comidas para los desamparados en Navidad

(NOTICIAS YA).-En el último reporte anual del U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) revela que Los Ángeles es la segunda ciudad de Estado Unidos con mayor número de personas sin hogar, la primera es Nueva York.

Es por eso que muchas organizaciones quisieron festejar la Navidad de una manera muy diferente.

Aproximadamente unos 2,000 hombres, mujeres, niños sin hogar recibirán un almuerzo temprano de Navidad en The Midnight Mission según Georgia Berkovich, directora de asuntos públicos de esa organización.

Los almuerzos se otorgarán en centros de Los Ángeles, Hollywood y Pasadena para ayudar a la población sin hogar junto con los servicios tradicionales de las iglesias.

También habrá una Villa de Papá Noel donde miles de niños sin hogar podrán seleccionar juguetes de su elección y conocer a Santa Claus. Entre los voluntarios servirán comida estarán la actriz Nicolette Sheridan y el ala cerrada de Los Ángeles Rams, Tyler Higbee.

El objetivo es servir mil comidas de pavo asado a personas sin hogar en la Iglesia Metodista de Hollywood, que desde hace tiempo se asoció con el cercano Templo Israel de Hollywood y la fundación ILM, en un intento por aumentar el número de personas atendidas.

También se usaron las redes sociales para extender la invitación a la cena de Navidad con el hasthag #Feed1000.

Algunos comediantes se unirán a otras celebridades para ayudar a servir a cada invitado a una cena de Navidad y realizarán un show en vivo a la 1 p.m., 3p.m., 5 p.m. y 7 p.m.

El recuento de personas sin hogar del área metropolitana de Los Ángeles 2017, llevado a cabo por la Autoridad de Servicios para Desamparados de Los Ángeles, calculó la cifra en 57,794, un aumento del 23 por ciento con respecto a 2016.