Como deshacerte de las tarjetas de regalo que no quieres

(NOTICIAS YA).- Si te regalaron tarjetas de regalo para compra en algún lugar que no te gusta o si compraste tarjetas de regalo y no sabes qué hacer con ellas por que no las diste a nadie pues a continuación te diremos donde puedes ponerlas en venta y recuperar parte de tu dinero.

Quizás no sabías que podías cambiar tus tarjetas de regalo por dinero en efectivo, Aris Rogers, experto en ahorros dice que ahora esto si es posible.

Puedes vender tus tarjetas de regalo para recibir dinero en efectivo.

Existen varios portales cibernéticos que permiten realizar transacciones de tarjetas de regalo a efectivo con tarifas de transacciones muy bajas y son las siguientes:

Cardcash.com

Cardpool.com

Raise.com

Y si no quieres contribuir para alguna organización benéfica puedes también donar las tarjetas de regalo a través de Charitygiftcertificates.com. Si realizas alguna donación de este tipo puedes obtener un recibo de impuestos para que pueda utilizarlo como una donación a la caridad cuando presentes las declaraciones de impuestos.

Además puedes visitar las tiendas Target donde podrás cambiar una tarjeta de regalo por una propia.