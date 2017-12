Hospitales de NM multados por alto número de infecciones y lesiones

(NOTICIAS YA).- Seis hospitales de Nuevo México, serán multados con una parte de sus pagos de Medicare el próximo año, por tener altas tasas de lesiones e infecciones entre sus pacientes.

“The Santa New Mexican” reportó que los hospitales en la lista incluyen el Centro Médico Christus St. Vincent Regional en Santa Fe, Hospital University of New Mexico y Centro Médico Presbyterian ambos en Albuquerque, Centro Médico Gallup Indian, Centro Médico Gerald Champion Regional en Alamogordo y el Centro Médico Northern Navajo en Shiprock.

Las tasas en lesiones e infecciones han disminuido del 2016, cuando 30 hospitales de Nuevo México fueron penalizados y multados por las mismas razones. Bajo la Ley de Cuidado de Salud, existen incentivos financieros para que los hospitales disminuyan las infecciones y lesiones.

De acuerdo a los funcionarios federales, las instalaciones en las áreas metropolitanas y aquellas que sirven en poblaciones de mayor pobreza, fueron citadas más veces que en cualquier otro lugar.