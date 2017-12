Asesinan y violan brutalmente a niña, sospechan de su hermano

(NOTICIAS YA).- El atroz asesinato de una niña de apenas 9 años, y que fue brutalmente violada, está causando conmoción en Colombia luego de que se revelara que el principal sospechoso es el hermano adolescente de la pequeña.

De acuerdo con las autoridades locales, el adolescente, de 15 años, convenció a su hermanita de salir de la casa alrededor de las 3 de la madrugada del pasado sábado y horas más tarde su cuerpo fue encontrado cerca de una carretera con evidentes huellas de abuso.

La madre de la niña detalló que la madrugada del sábado fue despertada por su hija de 11 años, quien le preguntó si su hermana, la víctima de 9, estaba durmiendo con ellos.

“Le dije que no y que revisara que de pronto se había caído y estaba debajo de la cama. Ella se fue prendió las luces, revisó y me dijo que no estaba”, relató al mujer a Tucaqueta, según detalla Pulzo.

Al revisar la casa y no encontrar a Karen Sofía, la familia y vecinos se organizaron para buscarla en la finca y sus alrededores.

Fue el padre de la menor quien realizó el macabro descubrimiento alrededor de las 7 de la mañana, cuando encontró el cuerpo desnudo de la pequeña en una carretera, alrededor de un kilómetro de su casa.

La policía detalló que la menor fue abusada y golpeada, al parecer incluso fue arrastrada por un caballo.

Los hechos se registraron en la vereda La Caqueteña en el municipio de Mayoyoque, en Putumayo, que está muy alejada de la ciudad y no tiene vías de comunicación.

El Ejército tuvo que llegar a la comunidad para encargarse del cuerpo de la menor, e incluso fue quien pagó los gastos funerarios debido a que la familia es de escasos recursos.

Karen Sofía vivía en la finca con sus padres y sus hermanos, dos niñas, de 3 y 11 años, y el adolescente de 15, quien es el principal sospechoso del asesinado y de quien se dice tenía comportamientos extrañas.

Mientras los padres de la menor lidian con la pérdida de su hija, también enfrentan las acusaciones encuentra de su hijo mayor, quien está bajo custodia de Bienestar Familiar.

Las autoridades sospechan que el joven planeó el brutal asesinato y violación de su hermanita.