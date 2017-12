Diario británico demuestra que la Navidad es “una farsa”

(NOTICIAS YA).-Seguramente esta Nochebuena y Navidad la pasaste con tus seres queridos celebrando la más grande festividad cristiana: el nacimiento de Jesús.

Conoces la historia: la estrella de Belén indicó el camino a los Tres Reyes Magos esa noche del 25 de diciembre para celebrar la llegada del niño Dios.

No obstante, son varias investigaciones las que ponen en duda esta versión de los hechos.

Recientemente, el diario británico The Telegraph, levantó polémica por la publicación de un artículo donde desmentía al menos 3 de los grandes mitos sobre la Navidad.

1- Yo no me llamo Jesús

No, Jesús no se llamaba así. De acuerdo a The Telegraph, el verdadero nombre de Jesús era ‘Ἰησοῦς’, una interpretación del nombre hebrero Yeshua.

2- ¿Qué año es este?

No se sabe con exactitud cuál fue el año y día exacto del nacimiento de Yeshua.

De acuerdo al Evangelio de Mateo, su natalicio fue “en los días del rey Herodes”, gobernante que murió 4 años antes del supuesto nacimiento de Jesús. No obstante, el Evangelio de Lucas lo ubica al menos 10 años después.

Según Lucas, durante el embarazo de María se decretó una obligación universal de impuestos, misma que fue promulgada el año 6 d. C.

En cuanto al día, se sabe que el 25 de diciembre fue elegido solamente porque es la fecha de la celebración romana del “Sol Invicto”, una fiesta cargada de alcohol, sexo y excesos. Autoridades “se robaron” la fecha para eliminar la tradición pagana y sustituirla por una más “decente”, la cristiana.

3- La estrella de ¿Belén?

Y si no fuera Belén el lugar de nacimiento de Jesús, los pastorcitos no tendrían adónde correr.

De acuerdo a The Telegraph, no se descarta ni se acepta este último mito, no obstante carece de fundamento para creerse cierto.

María y José vivían en Nazaret, sin embargo, la Biblia indica que viajaron a Belén para registrarse en el censo del impuesto, ya que la familia de José era originaria de ese lugar.

No obstante, “no existe justificación económica para realizar el viaje”.