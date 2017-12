Detienen a pasajero por llevar un animal muerto en su maleta

(NOTICIAS YA).- Los planes de un pasajero estuvieron a punto de cambiar cuando este fue parado por la seguridad del Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas por cargar con un animal en su equipaje.

Un hombre fue detenido originalmente por la Administración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) el martes por la noche, aunque no fue detenido ni tampoco arrestado porque las autoridades dijeron que no cometió ningún crimen al traer un jaguar muerto dentro de su maleta. El animal tenía una etiqueta perteneciente al Utah State Fish and Game por lo que los oficiales lo detuvieron para verificar la validez de esto.

Según TSA, no es una amenaza a la seguridad el cargar con un jaguar muerto en el equipaje y según el Departamento de Vida Silvestre de Nevada, no es inusual ver a personas viajar con el cadáver de un animal.

“No está fuera de lo común que cazadores ya sea fuera del estado o provenientes de otros países usen el aeropuerto de Las Vegas como transporte para trasladarse hacia cierta parte del país”, dijo Doug Nielsen, portavoz del Departamento de Vida Silvestre de Nevada a FOX 5 Las Vegas. “Mientras que los animales que traen estén legalmente cosechado en esos estados, no hay nada que Nevada pueda hacer (legalmente) para prevenir a los viajeros que los trasladen”.

Sin embargo, la aerolínea es quien tiene la última palabra cuando se trata de que entra y sale de sus aviones y la aerolínea no quería cargar con un jaguar muerto, entonces al hombre no le quedó otra opción que enviarlo por FedEx.

No se ha revelado el nombre del pasajero ni tampoco su destino final.