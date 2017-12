FOTOS: Doctores entregan a bebé sin cabeza tras trágico parto prematuro

(NOTICIAS YA).-Doctores argentinos degollaron accidentalmente a un bebé después de que se atorara durante la labor de parto, reportan medios locales del país sudamericano y Daily Mail.

El trágico accidente ocurrió en un hospital de Tartagal, en Salta, Argentina, y así fue reportado por el padre del bebé, Ignacio Cuellar y la madre, Reina Velázquez, ambos miembros de la comunidad guaraní de La Bendición, de Salvador Mazza.

De acuerdo al reporte presentado a la comisaría, informa el diario Los Andes, Velázquez entró en labor de parto prematuro en su semana 22 o 24 de gestación. Cerca de las 10 horas, las enfermeras le pidieron al padre que fuera a comprar pañales pero al volver, le informaron que su esposa ya estaba en la sala de parto.

Le negaron el acceso a la sala de parto pues le dijeron que el doctor y la partera tendrían todo bajo control, no obstante, más tarde le informaron que el bebé había fallecido.

Posteriormente, a Cuellar le entregaron el cuerpo del bebé en una bolsita, fue ahí que Cuellar notó que el pequeño tenía su cabeza desprendida del su cuerpo.

En entrevista con medios locales, Velázquez informó que ella sabía que el bebé estaba vivo antes del parto, pues se había hecho exámenes que lo confirmaban.

Explica que, durante el parto, alguno de los involucrados jaló tan fuertemente al bebé, quien venía de nalga, que le arrancó el cuerpo y dejó su cabeza aún dentro de su útero.

Asimismo, la mujer asegura que personal del hospital comenzó a presionarle el vientre a pesar de que ella no tenía contracciones. Cuando ella pidió una cesárea, le dijeron que no había personal capacitado para realizarla. No obstante, cuando dejaron la cabeza del bebé dentro de su útero, “rápidamente encontraron alguien capacitado”.

Relata el momento del incidente como uno extremadamente doloroso, pues movían al bebé y lo jaloneaban mientras le decían que se callara y abriera las piernas.

“Cuando sacaron al bebé solo pude ver su parte de abajo, dijeron ‘llévenla urgentemente a cirugía’, pero no me dieron explicaciones“, comentó.

Antes de que le realizaran la cesárea para sacar la cabeza del bebé, Velázquez lo expulsó de forma natural.

Aunque médicos del hospital indican que el suceso ocurrió por un espasmo conocido en libros de medicina, y que aunque extraño, es un accidente documentado, los padres aseguran que se trató de negligencia y exigen justicia.

Mientras no se determine si se trató de negligencia, los médicos involucrados no serán suspendidos del hospital.