ISIS se adjudica ataque mortal en Afganistán

(NOTICIAS YA).- (CNN) – ISIS se atribuyó la responsabilidad de un atentado suicida con bomba contra un centro cultural chiita en la capital de Afganistán, Kabul.

Se informó que el mismo dejó un saldo de 41 muertos y decenas de heridos.

Dos niños estaban entre los muertos y 84 personas resultaron heridas en la explosión, según un portavoz del Ministerio de Salud.

El ataque sacudió el centro en el sótano de un edificio en el oeste de la ciudad alrededor de las 10:30 a.m. (12.30 a.m ET) este jueves por la mañana. También golpeó a la Agencia de Noticias Afgana, que tiene una oficina en el piso superior, dijo el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Nasrat Rahimi.

Dos explosiones más siguieron en el mismo edificio, pero no causaron heridas.

La agencia de noticias Amaq, afiliada a ISIS, dijo que el grupo terrorista llevó a cabo el ataque.

Una multitud de algo menos de 100 personas se reunieron en el centro cultural para conmemorar el aniversario de la invasión soviética de Afganistán cuando un atacante se infiltró en la multitud y detonó el dispositivo, según el periodista Ehsanullah Amiri, que estaba en la escena.

Las ambulancias y los vehículos de la policía transportaron a los muertos y heridos a los hospitales cercanos, dijo Amiri, mientras las fuerzas de seguridad acordonaban el sitio y bloqueaban la carretera principal que se acercaba a la escena. Las autoridades también advirtieron a los espectadores que se mantengan alejados del sitio de la explosión, donde también hay una mezquita chiíta.