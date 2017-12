NM entre los estados menos preparados para una emergencia de salud

(NOTICIAS YA).- Un estudio, ha posicionado a Nuevo México entre los estados menos preparados para una epidemia o una emergencia de salud, esto debido al bajo presupuesto del departamento de salud y la escasez de personal.

El periódico local The Santa Fe New Mexican, reportó el estudio que se hizo público la semana pasada por organización Trust for America’s Health, que muestra a Nuevo México entre los 11 menos preparados para este tipo de emergencias.

Según el estudio, el presupuesto estatal del departamento de saludo ha disminuido en los últimos dos años.

Nuevo México obtuvo buena puntuación en tres de los 11 indicadores que examinó el estudio. El estado recibió una alta calcificación en capacitación de bioseguridad en los laboratorios estatales, altas tasas de vacunación contra la gripe y aprobación de una acreditación nacional de salud pública.

En 1993, una enfermedad atacó la comunidad Navajo Nation, matando a por lo menos 27 personas ese año, incidente que requirió de la ayuda inmediata del departamento federal.

Hasta el momento, oficiales del estado no han reaccionado a este reporte.