¿Comenzarás tu dieta el lunes? Prueba con la ‘dieta no dietética’

(NOTICIAS YA).-(CNN).- Si has estado luchando con tu peso para el nuevo año, puedes recurrir un nuevo régimen alimenticio efectivo; pero no es cualquier dieta, ni siquiera es una dieta.

Algunos nutricionistas dicen que en lugar de hacer la dieta de moda, o que es tendencia, es hora de considerar la adopción de una “dieta no dietética”.

Básicamente, un conjunto de principios rectores que pueden ayudarlo a perder peso para siempre y no recuperarlo jamás.

“Una dieta no dietética es para cualquiera que haya dicho ‘comienzo la dieta el lunes'”, dijo Brooke Alpert, dietista registrada y autora de The Diet Detox.

Se trata de un enfoque de estilo de vida para una alimentación saludable y no una dieta.

¿Qué pasa con las dietas?

El problema con la mayoría de las dietas, según Alpert, es que tienen una “fecha de vencimiento”.

“Ya sea un día, 10 días, 30 días o 45 días, con una fecha de finalización, se está preparando para el fracaso y para el ciclo de dietas sin fin del yo-yo”, dijo.

Por ejemplo, si te han prohibido comer pan, “incluso una cesta de pan rancio se ve increíble”, aseguró.

Y una vez que te han privado de los alimentos que amas, eres más susceptible a atracones y, finalmente, recuperas el peso que has perdido, además de algunas libras.

“Cuando pones comida en un pedestal, y solo te concentras en la fuerza de voluntad para evitar tus comidas favoritas, creas una relación poco saludable con los alimentos y es más probable que comas en exceso”.

Lo que es más importante para el éxito, dicen los expertos, es evitar las estrictas normas alimentarias, algo que es típico de muchas dietas.

“Un plan de alimentación sostenible que sea equilibrado y no restrictivo es más fácil de cumplir a largo plazo”, coincidió Kelly Pritchett, dietista registrada y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética.

“Además, la mayoría de las dietas que restringen o eliminan los alimentos también carecen de nutrientes importantes y esto puede dar lugar a deficiencias de nutrientes”.

La dieta “no dietética”

Dado que la privación nos prepara para una falla en la dieta, uno de los aspectos más importantes de una “dieta no dietética” son las indulgencias intencionales, es decir, los derroches planificados sin culpabilidad.

“La culpa te engorda”, dijo Alpert. Sentirse culpable por tu elección de alimentos hace que tomes decisiones alimenticias más pobres, por lo que se convierte en un patrón cíclico, según Alpert. “Hay un momento y un lugar para papas fritas y pizza y un pedazo de pastel”.

La clave, sin embargo, es planificar el futuro.

Por ejemplo, si vas a salir a cenar y sabes que el restaurante tiene una increíble tarta de chocolate, entonces puedes dejar espacio para ello reduciendo los almidones durante el día.

Pero la idea es disfrutar plenamente del postre mientras lo comes. “Se trata de comer intencionalmente… y decir ‘Voy a tener ese pedazo de pastel y no me siento mal por eso'”.

Permitir una pequeña indulgencia incluso a diario puede ser útil para el control del peso, según Pritchett.

“Tienes que descubrir qué es lo que funciona para ti. Me gustan dos cuadros diarios de chocolate negro porque suelen ser satisfactorios”, dijo.

Comidas y refrigerios

En términos de elección de alimentos, uno de los principios más importantes de una dieta no dietética es incluir: proteínas y fibra en cada comida, y cualquiera de los nutrientes para un refrigerio.

Las dietas ricas en proteínas ayudan a reducir el apetito y ayudan a comer menos calorías, mientras que la fibra disminuye la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo, lo que también ayuda a controlar el hambre.

“La fibra y la proteína son útiles desde el punto de vista de la saciedad, lo que significa que nos mantienen llenos y satisfechos por más tiempo”, dijo Pritchett.

Una comida perfectamente rica y balanceada según el especialista puede incluir:

• Una tortilla rellena de espinacas y queso Cheddar, para el desayuno

• Una ensalada romana picada con pollo, pepinos y brócoli para el almuerzo

• Camarones salteados sobre fideos de calabacín con salsa marinara, para la cena

Además, estas son algunas recomendaciones para que la dieta no dietética te ayude a controlar y/o bajar de peso:

Limitar los almidones refinados. Los almidones son fáciles de comer en exceso y se descomponen en azúcar rápidamente en el cuerpo, lo que puede llevar a un mayor almacenamiento de grasa cuando se consumen en grandes cantidades.

“Si intentas perder peso, come un almidón por día, pero una vez que esté más cerca de sus objetivos, dos están bien”, dijo Alpert.

Ejemplo de porciones de almidón: una rebanada de pan multigrano, dos tercios de taza de pasta cocida o cuatro trozos de sushi.

También es importante comer una comida o un refrigerio cada cuatro horas. Esto le permite a tu cuerpo alimentarse sin crear la necesidad de comer en exceso.

Se recomienda dejar por lo menos de 12 a 14 horas para un ayuno nocturno. Es decir, entre su cena y el desayuno del día siguiente, para obtener los beneficios de lo que se conoce como “alimentación restringida por tiempo precoz”: un tipo de ayuno intermitente. Entonces es cuando no comes ningún alimento por un período de tiempo, luego comes de nuevo.

Al comer una cena temprana, obtiene muchos de los mismos beneficios del ayuno intermitente sin el comportamiento restrictivo.

Calidad más que cantidad. Las porciones son importantes para perder peso, pero la calidad de los alimentos es más importante que la cantidad.

“Creo que lo que está comiendo es mucho más importante que la cantidad que está comiendo… y cuando está comiendo los alimentos correctos en el momento adecuado, automáticamente estará comiendo más cerca de las cantidades correctas, y si está hambriento, no hay nada de malo en comer más proteína y fibra “, dijo.

Un plan para la vida

Cuando se llega a eso, un plan de alimentación para la pérdida de peso a largo plazo no tiene por qué ser complicado.

“Realmente estamos hablando de cómo se supone que debes vivir todos los días por el resto de tu vida”, dijo Alpert.

Y eso significa que la flexibilidad, incluidos los derroches ocasionales, son parte del plan.

“Lo que hace que esto sea factible es que la elección correcta no es siempre la col rizada o las espinacas, sino tal vez un plato de espagueti y un brownie fudgy”, escribió Alpert en “The Diet Detox”.