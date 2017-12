¿Cómo iniciará el nuevo año en el DMV? ¿Frío o helado?

(NOTICIAS YA).- El próximo lunes inicia una nueva semana y daremos la bienvenida al año 2018 y para completar los planes de manera efectiva es necesario conocer cómo estarán las temperaturas.

Para este fin de semana se espera nieve en la región, principalmente para el sábado, según Accuweather.

El clima será muy frío, las temperaturas continúan abajo del punto de congelación en Washington D.C., Maryland y Virginia.

El año 2018 iniciará con temperaturas máximas de 26 grados Fahrenheit y mínimas de 14 Fahrenheit.

Expertos dicen que las temperaturas bajas dan oportunidad a la formación de “black ice” lo que podría generar accidentes de tránsito de no manejar de manera prudente, lo recomendable es que si no es necesario no maneje en carretera bajo estas condiciones.

VIDEO: Así disfrutaron los animales de la nieve en Washington DC.

Se recomienda: viajar despacio, no acelerar en condiciones congeladas o perderás el poco control que tengas, debes mantener tu parabrisas libre de hielo, nieve, mugre y cualquier cosa que evite una visibilidad apropiada.

Debes saber que no es recomendable que uses el limpia parabrisas, pues eso no quita la nieve ni el hielo, lo que debes utilizar es una especie de espátula para quitar el hielo del cristal.