¿Dónde despedir el año en la zona de Tampa?

(NOTICIAS YA).- Solo restan dos días para despedir el 2017 y ya muchos se preparan para salir a compartir en familia.

Si aún no sabes qué hacer, a continuación te brindamos varias alternativas:

LEE: Las aplicaciones más utilizadas en el 2017

1. Downtown Tampa NYE Fireworks

La actividad dará incio a las 10:00 p.m. hasta las 12:30 p.m. en Cotanchobee Fort Brooke Park en el 601 Old Water Street, Tampa. La entrada es gratis.

2. NYE at the Hall on Franklin

Estará abierto desde las 11:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. en el 1701 N Franklin Street. La entrada es gratis. Habrá música.

VIDEO: Las tendencias de Instagram en 2017

3. NYE Pajama Party at Brew Bus Brewing

Localizado en el 4101 N Florida Ave, Tampa desde las 9:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. Entrada completamente gratis. Sobre la vestimenta debes ir bien cómo en tu pijama.

4. NYE Masquerade Ball at Honey Pot

La entrada tendrá un costo de $10.00 desde las 9:30 p.m. hasta las 3:00 a.m. Localizado en el 1507 E 7th Avenue en Tampa. Habrán máscaras gratis. Mayores de 18 años.