Mesera reclama que su compañera le robó un raspadito ganador

(NOTICIAS YA).- Una mesera de un restaurante en Arkansas afirmó que su compañera de trabajo se escapó con su mitad de las ganancias de $300,000 de un raspadito, pero la forma como se enteró que esta había ganado no era de esperarse.

Leslie Underwood, quien trabaja para el restaurante Sportsmans Drive-In, ubicada en Stuttgart, dijo que su compañera de trabajo Mandy Vanhouten le debe bastante dinero en efectivo. A las meseras les regalaron unos raspaditos por parte de su jefe y les dijeron que lo que ganaran lo deberían dividir entre sus compañeros como bono de Navidad.

Underwood y Vanhouten dividieron varios boletos y uno de estos resulto ser el ganador de $300,000 en un boleto instantáneo de “Fortune”. Según el acuerdo, las mujeres debían recibir cada una $150,000 ya que trabajaban el mismo turno.

La mesera dijo que su mejor amiga había desaparecido con la mitad de su premio y planifica demandarla.

Ambas meseras platicaron sobre que harían con las ganancias, pero dicha conversación no sirvió de nada cuando Underwood vio una fotografía en la que vio que su compañera había cobrado el boleto ganador el pasado miércoles.

Pero no se trata solo de una compañera de trabajo si no que Underwood dijo que Vanhouten era su mejor amiga durante dos décadas y la ayudó a entrar a trabar en el restaurante. La mujer no sabía de su mejor amiga hasta que finalmente vio la foto tomada el día del cobro del cheque ya que no había aparecido más en el trabajo ni contestaba el teléfono.

Otra empleada estaba cubrieron los turnos de Vanhouten mientras esta continuaba ausentándose. Undewood dijo que estaba planificando tomar medidas legales si no obtenía su parte por igual, pero sin embargo Vanhouten fue la única persona que firmó la parte posterior del boleto.