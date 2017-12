Precauciones para evitar desgracias en despedida de año

(NOTICIAS YA).- Ya el año está por acabar y otro está por entrar, mientras más horas pasan y el tiempo del 2017 se acaba muchas personas salen a festejar con sus familiares y amigos, entre tantas cosas para hacer la mayoría prefiere salir a ingerir alcohol y a bailar pero por esta razón a continuación le daremos varios consejos para evitar futuras desgracias.

LEE: Cómo reducir la resaca de la fiesta de Año Nuevo

Si va de viaje y planea conducir en la víspera de año nuevo, no beba. Si tiene un amigo que no bebe, pídales que sean el conductor designado. Use los cinturones de seguridad y prepare un kit de seguridad de emergencia para su vehículo. Tome el transporte público si es posible.

Si celebra con alcohol preste mucha atención a cuánto está consumiendo. Beber demasiado alcohol puede enfermarlo y provocar intoxicación. Manténgase hidratado, alterne bebidas alcohólicas con agua, jugo o refresco. Por lo general los alimentos con alto contenido de carbohidratos y alto en grasa pueden disminuir la absorción de alcohol en el torrente sanguíneo. Si ha bebido demasiado, llame a un taxi o pida a un amigo o familiar sobrio que lo recoja.

Es importante ser responsable para evitar una desgracia o terminar en la cárcel.

¿Estarás en una multitud?

Sé consciente de lo que te rodea y de cómo actúan los demás, y da un amplio margen a aquellos que parecen estar fuera de control. Si ves cerca a alguien ebrio, evite que manejen y llámeles un taxi para asegurarse de que lleguen bien a casa, y no los deje irse con alguien que no conocen.

¿Cuándo vaya a una fiesta?

Planifique con anticipación y designe un conductor sobrio antes de que comience la celebración. Si se queda fuera hasta tarde, considere pasar la noche en la casa de un amigo o reservar un hotel local a poca distancia de la fiesta.

¿Tienes mascotas?

Ruidos fuertes pueden asustarlas. Bríndeles más atención para que no salgan corriendo presas del pánico al oír el estallido de una botella de champaña o los fuegos artificiales que explotan. Mantenga a sus mascotas adentro, en una habitación cómoda, con música reconfortante para ahogar ruidos inusuales.

LEE: Cero tolerancia para los que manejen bajo la influencia en año nuevo

¿Niños pequeños en casa?

Mucho ojo para evitar los recientes desastres acaecidos en la ciudad de nueva york.

Evite que jueguen con la electricidad del árbol navideño, y si en casa tiene estufa, pues asegúrese de que al niño le sea imposible jugar con el fuego.