Abren refugios tras la llegada del frío en el área de Tampa

(NOTICIAS YA).- Las temperaturas esta semana están decendiendo en el área de Tampa y varios condados anunciaron la apertura de refugios.

A continuación te brindamos el listado de los refugios por condado:

Condado Hillsbororugh

Las personas que necesiten transportación se pueden comunicar al 813-272-7272.

1. Brandon Community Center, 510 E. Sadie St. en Brandon

Abrirá a las 6:00 p.m. para personas solas y familias

(813) 635-8179

2. Jackson Springs Recreation Center, 8620 Jackson Springs Road en Town ‘N Country

Abrirá a las 6:00 p.m. para personas solas y familias

(813) 554-5004

3. Hands of Hope Outreach at New Hope @ the Cornerstone, 310 N. Collins St. en Plant City

Abrirá a las 6:00 p.m. para personas solas y familias

(813) 323-4013

4. Wimauma Senior Center, 5714 North St. en Wimauma

Abrirá a las 6:00 p.m. para personas solas y familias

(813) 671-7672

5. Metropolitan Ministries, 2106 N. Florida Ave. en Tampa

En este lugar pueden ir familias para recibir las validaciones para moteles antes de las 5:00 p.m.

(813) 209-1077

6. Salvation Army, 1514 N. Florida Ave. en Tampa

Abierto para adultos

(813) 221-4440

Condado Pasco

Al oeste del condado:

Familias pueden llamas a United Wat al 211

Personas solas pueden ir a: Joining Hands Missions, 3333 U.S. Hwy 19 N, Suite 1, Holiday / 727.215.8084

Al este del condado

Restored Hope – 352.437.4815, debe llamar antes de las 6:00 p.m. del lunes

Samaritan Project of Zephyrhills – 813.810.8670, debe llamar antes de las 9:00 p.m. del lunes

Condado Citrus

1. The Salvation Army

712 S. School Avenue, Lecanto, FL 34461