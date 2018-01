¿Gripe? Aquí está la clave para la recuperación

(NOTICIAS YA).-La temporada de gripe está muy avanzada en todo Estados Unidos. Cuarenta y nueve estados y Puerto Rico informaron actividad de la gripe regional o generalizada durante la semana que finalizó el 23 de diciembre, de acuerdo con el informe de vigilancia más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

A nivel nacional, 12 niños han muerto debido a la gripe esta temporada, mientras que un total de 2,485 hospitalizaciones relacionadas con la gripe, casi nueve por cada 100,000 personas, se han reportado hasta el momento.

La tasa más alta de hospitalización fue entre adultos de 65 años o más, seguidos por adultos entre 50 y 64 años y luego niños hasta 4 años.

Los expertos creen que el virus de la gripe se transmite cuando una persona enferma habla, estornuda o tose.

Los síntomas comunes incluyen fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga. A pesar de estos síntomas dolorosos, la mayoría de las personas se recuperará en menos de dos semanas.

Si crees que estás contrayendo gripe, los CDC recomiendan seguir estos simples pasos:

Algunos deben ver a un proveedor de atención médica de inmediato

Los CDC recomiendan que las personas con alto riesgo de complicaciones de la gripe sean tratadas con medicamentos antivirales inhibidores de la neuraminidasa tan pronto como sea posible una vez que se enferman.

Las complicaciones de la gripe, como la neumonía, pueden provocar la hospitalización o incluso la muerte.

Los medicamentos antivirales funcionan mejor cuando se administran dentro de los dos días de haberse enfermado.

Un resultado positivo de la prueba de gripe no es necesario para que un proveedor de atención médica le recete un medicamento antiviral. Tres de estos medicamentos recetados están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Y se recomienda esta temporada: oseltamivir, disponible como Tamiflu o un genérico; zanamivir (Relenza); y peramivir (Rapivab).

Las personas que se consideran en alto riesgo de complicaciones incluyen: pacientes hospitalizados; pacientes con enfermedades severas o progresivas; pacientes con cáncer, pacientes con VIH y aquellos con sistemas inmunes comprometidos; hogar de ancianos o residentes de instalaciones de salud; y niños de 5 años o menos, adultos de 65 años o más, mujeres embarazadas o dos semanas después del parto, personas con asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos graves.

Otros deberían quedarse en casa y descansar

La gripe, a diferencia del resfriado común, comienza abruptamente. De la nada, te sientes cansado, te duelen los músculos y tu frente se siente caliente. No hay necesidad de pelear o de ir valientemente a trabajar.

Quédate en casa y mantente abrigado, recomienda el CDC. De hecho, lo mejor es que permanezca en su casa y lejos de los demás durante al menos 24 horas después de la fiebre y así no infectes a las personas que están bien.

Evite el contacto cercano con otros

Puedes contagiar a otras personas desde un día antes de enfermarte hasta unos cinco o siete días después de desarrollar los síntomas.

Si sospechas o sabes que tienes gripe, debes evitar tocar o entrar en contacto cercano con otras personas para evitar que se enfermen.

En hogares compartidos, cualquier persona que tenga gripe debe estar en una habitación separada para enfermos. También es importante usar su propio vaso, toalla y toalla cuando esté enfermo. Todo lo que toques debe ser desinfectado.

Beber mucho líquido

El agua es tu amiga cuando tienes gripe. Bebe mucha agua, junto con otros líquidos claros para evitar la pérdida de líquidos o la deshidratación. (Los líquidos claros incluyen caldos, infusiones de hierbas y bebidas deportivas.)

Algunas personas pueden estar demasiado débiles para usar una taza, por lo tanto, utiliza una botella. A algunas personas les gusta chupar trozos de hielo o hielo congelado.

Trate la fiebre con medicamentos de venta libre

La fiebre es típica de la gripe. La temperatura de su cuerpo puede subir tan alto como 101 grados Fahrenheit a 104 grados Fahrenheit. Por lo general, la fiebre de la gripe dura de tres a cinco días. A veces puede desarrollar tos.

Si deseas tratar estos síntomas, el CDC recomienda que tomes medicamentos de venta libre disponibles, como paracetamol, que incluyen Tylenol o marcas de la tienda; ibuprofeno, incluidas las marcas Advil, Motrin o de la tienda; y, solo para adultos, aspirina.

Recuerda almacenar estos medicamentos para que los niños no puedan acceder a ellos.

Llama a tu médico en circunstancias graves

Si te enfermas gravemente, es posible que necesites un medicamento antiviral recetado para ayudarlo a recuperarte. Se sabe que los antivirales funcionan mejor cuando se administran en 48 horas, pero incluso cuando se toman más tarde, estos medicamentos pueden ser útiles para las personas que se ponen muy enfermas.

No te molestes en pedirle a tu médico un antibiótico. Los medicamentos antivirales son diferentes de los antibióticos, que solo luchan contra las infecciones bacterianas.

Presta atención a las señales de advertencia de emergencia en niños y adultos.

Estas son señales de advertencia de emergencia que indican si tu hijo necesita ver a un médico de inmediato: dificultad para respirar o respiración rápida; color de piel azulado; no beber suficientes líquidos; no despertando o no interactuando; irritabilidad y no deseando ser retenido; los síntomas mejoran pero luego vuelven peor; o fiebre con sarpullido.

Los adultos con estas señales de advertencia de emergencia también necesitan ver a un médico sin demora: dificultad para respirar o dificultad para respirar; dolor o presión en el pecho o el abdomen; mareo repentino; Confusión; vómitos severos o persistentes.

Orientación de la vacuna

Los expertos recomiendan que todas las personas de 6 meses de edad en adelante se vacunen contra la gripe para prevenir la enfermedad y, aunque la temporada de gripe ya está en marcha, no es demasiado tarde para vacunarse.

La mayoría de las enfermedades y hospitalizaciones en lo que va de la temporada han sido causadas por virus de influenza A (H3N2), informó el CDC el miércoles en un aviso oficial. En los últimos años, la vacuna contra la gripe ha sido menos efectiva contra los virus A (H3N2) en comparación con otros virus de la gripe A o B de la cepa.

Y, cada vez que esta cepa del virus de la gripe ha causado la mayor parte de la enfermedad, se produjeron más hospitalizaciones y muertes tanto en niños pequeños como en personas de 65 años o más, en comparación con otros grupos de edad.