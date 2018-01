La clave para lograr esos propósitos que has incumplido cada año

(NOTICIAS YA).-Empezar una dieta, pagar las deudas, dejar de fumar… ¿volviste a proponerte lo mismo que en años anteriores? No pases otro año en el que no cumplas tus deseos.

Solo el 8% de las personas que puntualizan sus propósitos de Año Nuevo, los cumplen, según el portal México News Network.

Si esto es lo que siempre dices cada 31 de diciembre a medianoche y solo queda en promesa, algo está mal.

Los expertos revelan cómo evitar que sigas posponiendo tus propósitos cada año. Este 2018 podrías ayudarte de un método para lograr tus metas, llamado S.M.A.R.T. (por sus siglas en inglés), según BBC.

LEE: 2018: Nuevo año para descubrir tu potencial y empezar a ser exitoso

Citando la publicación del sitio web Pulzo, te dejamos esta técnica que te podría ayudar a llegar a la meta de una vez por todas:

S – Specific/Específico. Debes ser claro. Es incorrecto decir: “voy a hacer ejercicio”. Lo correcto sería: “Haré ejercicio dos veces por semana.”

M – Measurable/Medible. ¿Cómo saber si has progresado o no? Todo se puede medir o contar y registrarse.

A – Assignable/ Factible. Analiza, ¿qué tanto te ayudará a tu crecimiento personal? ¿Qué obstáculos debes eliminar?

R – Realistic/Realista. No esperes un cambio inmediato, debes proponerte metas alcanzables.

T – Time (Tiempo): Definir cuando empiezas y en qué momento deberías llegar a la meta.

Desertar no es una opción, que no pase otro año en el que no cumplas tus deseos.

¿Qué esperas?