Las peleas más fuertes de los puentes que dividen El Paso y Juárez

(NOTICIAS YA).- Los Puentes Internacionales que dividen El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, son escenario de miles de discusiones. Sin embargo, algunas han escalado hasta los golpes. Aquí te presentamos las que se hicieron viral en el 2017.

VIDEO: PELEA EN MEDIO DEL PUENTE LIBRE SE HACE VIRAL

En los primeros días del 2017 comenzamos con una pelea en el Puente Internacional de las Américas.

Los protagonistas de la pelea venían de El Paso en dirección hacia Ciudad Juárez cuando comenzó la discusión. En el video se pueden apreciar más de cuatro vehículos detenidos en la mitad del puente. En la parte frontal de uno de ellos dos hombres se lanzan golpes mientras que otras personas se unen al disturbio.

VIDEO: SE MOLESTA EN EL PUENTE Y TERMINA ENCIMA DEL COFRE DE UN AUTO

En plena época navideña se presentaron varias peleas ya que es cuando aumenta la línea de esperar y crece el estrés.

En esta ocasión la mujer que está grabando no deja pasar a una camioneta. El problema más grande es que no contaba con la actitud de las tripulantes de la camioneta. Las mujeres que estaban tan moletas por que no las dejaron pasar, decidieron bajarse con todo y un bebé.

La joven se sube al cofre golpeando el vidrio mientras la que parece ser su madre, también le grita con todo y bebé en brazos. Mientras están deteniendo el vehículo, la camioneta se logra meter.

El video que se grabó en el Puente Zaragoza, se compartió cientos de veces en la página de Facebook de Reporte de Puentes.

VIDEO: ESCENA DE CELOS EN MEDIO DEL PUENTE QUE DIVIDE JUÁREZ Y EL PASO

La que se lleva el mayor número de visitas es la escena de celos en medio del Puente de Las Américas.

Las imágenes comienzan con una mujer enojada golpeando el carro del dueño del video. En su momento de furia le quita el espejo retrovisor y se lo avienta al vehículo. En el interior del auto se escucha una mujer pidiendo que le hablen a la policía mientras que el hombre grabando menciona “déjala que haga lo que quiera”.

La mujer se va y al regresar sigue golpeando el auto mencionando, “bájala o te la bajó”. Después le dice que no quiere que vaya a su casa a buscar al niño.

Las imágenes se compartieron con el título, “Como cuando te topas a tu ex en el puente y traes a tu nueva…”

TREMENDA PELEA ENTRE LIMPIA VIDRIOS Y CONDUCTOR ESPERANDO CRUZAR A EUA

Y para cerrar el año, una pelea en medio del Puente Internacional Santa Fe. En esta ocasión los protagonistas son el limpia vidrios y el conductor de una camioneta.

Según la publicación que se compartió en la página de Facebook “Reporte de Puentes”, el conductor estaba muy molesto ya que el limpia parabrisas estaba obstruyendo el paso para que otros vehículos se metieran a la línea.

Fue así que el conductor comenzó a reclamarle. La discusión fue subiendo de tono hasta el punto de agredirse físicamente. Los golpes duraron bastante y ahora se viralizan. Entre los comentarios de la publicación donde aparece el video, sobresalen los que piden a las autoridades que quiten a los limpia vidrios y vendedores.