Abren los refugios en la Florida Central por las bajas temperaturas

(NOTICIAS YA).- Las bajas temperaturas del invienro se han apoderado de la Florida y es por esto que varios condados de la zona central han abierto sus puertas.

A continuación te presentamos el listado:

Condado Orange

1. Coalition for the Homeless of Central Florida – (407) 426-1250

Campus principal: 639 W. Central Blvd., Orlando

Centro de mujeres: 107 E. Hillcrest St., Orlando

LEE: Abren refugios tras la llegada del frío en el área de Tampa

2. Orlando Union Rescue Mission – (407) 423-3596

Centro para hombres: 410 W. Central Blvd., Orlando

Hogar para niños y mujeres: 1525 W. Washington St., Orlando

Condado Flagler

1. The Sheltering Tree – (386) 986-5824

205 N. Pine St., Bunnell

Condado Brevard

1. Central Brevard Sharing Center – (321) 631-0306

113 Aurora St., Cocoa

2. His Place Ministries – (321) 674-9009

1842 S. Harbor City Blvd., Melbourne

VIDEO: Presumen tiros al aire, se hace viral y policía los busca

3. House of Hope – (321) 453-0318

330 Magnolia Ave., Merritt Island

4. Our Savior (Cold Night Ministries) – (321) 544-1684

5301 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach

5. Salvation Army Lodge – (321) 269-3110

1218 W. Main St., Titusville