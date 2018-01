Identifican a madre e hijo muertos en el tiroteo de North Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Dos de las víctimas en el triple homicidio ocurrido el 28 de diciembre en North Las Vegas fueron identificadas.

Carole Joyce Patterson, de 44 años, y su hijo Quintin Hicks. de 20, murieron por heridas de bala durante un tiroteo en la residencia ubicada al 2200 de Carroll Street el jueves por la noche.

Otro hombre, de 22 años, también murió por heridas de bala, según reportó la policía, pero aún no ha sido identificado. Patterson and Hicks vivían en la casa mientras que la tercera víctima no vivía ahí.

Vecinos reportaron el ruido de disparos provenientes de esa residencia. El sospechoso se dio a la fuga antes de que la policía llegara a la escena.

La familia de las víctimas creó una página de GoFundMe para cubrir los gastos de funeral. Esta página aclara que Patterson tiene cinco hijos y 8 nietos.