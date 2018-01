Matan a hombre que irrumpió en camioneta familiar en LV

(NOTICIAS YA).- A casi una hora de Año Nuevo, una familia de Las Vegas se llevó un susto cuando un extraño entró repentinamente en la parte trasera de su camioneta.

Aproximadamente a las 10:50 p.m. del domingo, varias personas llamaron a las autoridades para reportar que un hombre estaba de intruso en una camioneta negra por Alexander Road cerca de Lamb Boulevard al noreste del valle, según reportó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

El conductor de una SUV que iba pasando trató de alertar a los ocupantes de la camioneta sobre el intruso. Cuando esta se detuvo, el hombre terminó en el suelo, pero luego intentó meterse en la parte trasera de la SUV.

Un hombre, una mujer, dos adolescentes y un niño estaban dentro del vehículo, según reportaron las autoridades. Uno de los adolescentes en el asiento trasero trató de pelear con el hombre mientras que el conductor agarró un arma y la usó para golpear al extraño en su cabeza varias veces.

El extraño sin embargo no se rindió a bajarse, entonces el conductor le disparó. El hombre murió en el hospital mientras que el tirador, de quien no han revelado su identidad, probablemente no termine bajo arresto ya que este incidente podría tomarse bajo defensa propia.