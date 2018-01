Mueren dos personas por ritual de Año Nuevo en Croacia

(NOTICIAS YA).- Dos personas murieron y varias más resultaron heridas en un tradicional ritual de Año Nuevo en Croacia.

De acuerdo con Infobae, una gran cantidad de personas se dirige cada 1 de enero a un muelle ubicado entre las rocas debajo del hotel Jadran en Rijeka, para recibir el año nuevo bañándose en el agua del mar.

Sin embargo, este año las condiciones climáticas eran diferentes. A pesar de que el mar se encontraba embravecido, varias personas insistieron con cumplir el ritual.

Decenas de personas fueron arrastradas al mar y golpeadas contra las rocas. Alrededor de 11 bomberos tuvieron que asistir en el rescate.

“Desde el hotel nos habían advertido que no debíamos entrar al mar por los fuertes vientos, pero el tiempo se estaba calmando. Acordamos que no nadaríamos, solo nos quedaríamos allí parados. No obstante, las olas eran tan altas que se produjo la tragedia”, expresó al respecto Josip Povresenic, uno de los organizadores del evento.