Artistas entablan millonaria demanda contra Spotify

(NOTICIAS YA).- Una editorial de música ha demandado a la plataforma Spotify por mil 600 millones de dólares.

De acuerdo con CNN Money, Wixen Music Publishing acusa a Spotify de utilizar la música de diversos artistas sin la licencia requerida y sin compensarlos económicamente, alegaron en los documentos entregados el viernes en una corte de California.

La compañía se encarga del manejo de los derechos de autor y regalías de artistas como Tom Petty, The Doors, Neil Young, Missy Elliott y Rage Against the Machine; la demanda incluye a más de 10 mil temas suyos y de otros intérpretes.

La empresa busca el pago de hasta 150 mil dólares por canción, la mayor cantidad posible de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual de Estados Unidos.

Según dicha ley, cada canción grabada tiene dos derechos de autor por separado: uno por la grabación de sonido y otra por la composición musical (la letra escrita y las notas musicales). Wixen alega que Spotify tomó un atajo al realizar convenios con las disqueras para asegurar los derechos de las grabaciones, pero no cuenta con los de las composiciones.

Spotify, cuya base se encuentra en Suecia, no ha comentado al respecto. Cabe destacar que en mayo llegó a un acuerdo tras una demanda colectiva por parte de un grupo de artistas, a quienes pagó 43 millones de dólares por un problema similar, y actualmente enfrenta tres demandas en Tennessee interpuestas por compositores y editoriales musicales.