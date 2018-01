Autoridades alertan sobre problemas de hipotermia en la ciudad

(NOTICIAS YA).- De manera local las bajas temperaturas han cobrado ya la vida de una persona. Por lo que albergues como Rescue Mission of El Paso y las mismas autoridades hacen un llamado de alerta a la comunidad.

En la tarde del primero de enero, el cuerpo de un hombre fue encontrado en el noreste de la ciudad. Se sospecha el deceso se debió a una hipotermia provocada por las bajas t emperaturas.

“Dependiendo cuantos grados centígrados o Fahrenheit baja la temperatura del cuerpo empiezan a ver cambios en el mismo organismo, desde simples escalofríos hasta perder el conocimiento y simplemente resultar la muerte”, comentó Héctor Ocaranza, quien es médico.

Esto ha hecho que encargados de albergues como la Misión de Rescate de El Paso muestren preocupación, ya que se cree el fallecido era una persona sin hogar.

“En estas temporadas se ve que no han comido, no tienen ninguna cobija, no tienen ningún abrigo no tienen nada y llegan con mucho frio”, comentó Juana Ortega, directora del programa “Rescue Mission of El Paso”.

La capacidad del refugio es de más 130 personas, por lo que recalcaron, aún se encuentran con espacio para recibir a quien más lo necesite.

“Anoche nos llegaron 10 personas nuevas y les dimos albergue. Obsequiamos chamarras, cobijas, bufandas, guantes”, comentó Ortega.

La hipotermia es una condición que se presenta más en niños y personas mayores de edad, sin embargo especialistas recomiendan tomar precauciones para prevenir otras enfermedades en estas temporadas.

“Evitar estar mucho tiempo en la intemperie, salir bien abrigados, es recomendable tener varias capas con las que podamos conservar el calor, evitar el mojarnos la ropa”, finalizó el doctor Ocaranza.

Cualquier duda usted puede comunicarse con el albergue “Rescue Mission of El Paso al (915) 532-2575 al igual que con el Departamento de Salud Pública de la ciudad al (915) 212-0200.

Información de Edgar Ramírez.