Bebé nace en carretera después de que padres provocaran persecución

(NOTICIAS YA).- Una bebé en Carolina del Sur llegó al mundo en medio de una intensa persecución en una autopista este lunes.

De acuerdo con el New York Post, el padre de la menor iba conduciendo a máxima velocidad después de que la madre entrase en labor de parto tres semanas antes de lo programado.

“Iba a 90 o 95 (millas por hora) y un oficial de policía se nos acercó para detenernos. Y él me preguntó: ‘¿quieres que me detenga?’ y le dije que no lo hiciera porque sentía que ella ya venía”, expresó a medios locales Tiffani Von Glahn, madre de la menor.

FOTO: Bebé nace a los 6 meses tras bala perdida que mató a su madre

La pareja estaba preocupada por llegar pronto al hospital en Charleston pues los médicos les advirtieron que podrían presentarse complicaciones en el parto.

“Me dijeron que era un embarazo de alto riesgo y la forma en que estaba sentada, ella podría haberse atorado y yo tendría que someterme a una cesárea. Así que pensé que no habría forma de tenerla de forma natural”, agregó la madre.

VIDEO: Niño ‘roba’ el carro familiar y desata persecución

La pareja siguió conduciendo hasta que las autoridades los obligaron a orillarse. “Volteo hacia atrás y había como 20 patrullas y habían bloqueado las salidas. Eventualmente tuvieron que ‘encerrarnos’ para frenarnos”, añadió.

Carl Alewine, padre de la bebé, fue esposado y poco después la pequeña Anastasia nació en medio de la interestatal, auxiliada por los policías.

“Estaba sentado allí, viéndola nacer sobre el cofre del auto, juegos artificiales de fondo porque era Año Nuevo, y me liberan de las esposas, y los policías empezaron a aplaudir y felicitarnos”, relató el orgulloso padre.