Demanda a su hijo para que le pague por la educación que ella financió

(NOTICIAS YA).-En un extraño e inusual caso de derecho familiar, una mujer en Taiwán demandó a su hijo por cerca de un millón de dólares, pues debe pagarle de vuelta el dinero que ella invirtió en la educación de él.

Tradicionalmente, los padres deben cubrir los gastos educativos de sus hijos hasta que estos concluyan con su formación profesional, en la mayoría de los casos.

Una vez profesionales, es de esperarse que los hijos contribuyan a los gastos de los padres y, eventualmente, los sostengan económicamente.

No obstante, reporta New York Times, una mujer en Taiwán, a quien solo se le conoce como Luo, no estaba segura que sus dos hijos, a quienes con sacrificios como madre soltera puso en la escuela de medicina, iban a mantenerla en su tercera edad.

Es por ello que, en 1997, los hizo firmar un contrato en el que se comprometían a pagarle 60% de sus ingresos una vez siendo dentistas.

El contrato, firmado por los dos hijos, estipulaba que debían mantenerla hasta cubrir un total de 1.7 millones de dólares. El hijo mayor, reportan medios locales, llegó a un acuerdo con la madre de reducir la suma a una cantidad no revelada.

El hijo menor, no obstante, demandó a la corte que encontrara inválida su deuda, después de que su madre lo demandara por no pagarle la manutención durante años.

En su defensa, el hijo menor, conocido únicamente como Chu, declara que por años trabajó en la clínica dentista de la familia de su madre, y que le otorgó la mayoría del dinero acordado (más de un millón). Por lo cual esperaba ser perdonado en la corte.

Además aseguraba que “era muy joven al firmar el contrato”.

Mas no fue así.

La corte falló, el pasado martes, a favor de la madre, y le ha indicado al Dr. Chu pagar una manutención atrasada más intereses, creando una suma de casi un millón de dólares más.

Cabe destacar que en Taiwán está prohibido que hijos adultos abandonen y dejen de ver por sus padres adultos mayores.

Ante la noticia, la respuesta del público ha sido una mezcla de apoyo al fallo de la corte y a la madre, y apoyo a la situación del Dr. Chu, pues la realidad económica de las nuevas generaciones de trabajadores, es muy diferente y más hostil que la de sus padres o sus abuelos.