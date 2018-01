Muere un hombre por las bajas temperaturas en Texas

(NOTICIAS YA).- Una persona perdió la vida por las bajas temperaturas que han acompañado estos días el área de la costa de Texas.

El hecho ocurrió a las 7:45 de la mañana cuando las autoridades de Corpus Christi encontraron el cuerpo de un hombre sin vida en la esquina de las calles Tarancuahi y Hago Ok. De acuerdo a las autoridades la víctima, quien al parecer se cayó de una silla de ruedas no presentaba indicios de asalto por lo que creen que el frío pudo ser una de las causas de su fallecimiento. Pero esta información no se ha confirmado ya que los médicos Forenses no han entregado los resultados.

El hombre fue identificado como Richard McEvoy de 54 Años de edad.

Los refugios de la ciudad de Corpus Christi ya están listos para atender aquellas personas que necesitan un lugar donde están, comenzaron a recibir donaciones de alimentos, cosas de higiene personal y por supuesto ropa. De acuerdo al director de el buen samaritano, en la noche de ayer habían llegado 243 personas y se espera que pueda incrementar a un poco más.

El Ejército de Salvación también amplió su capacidad para recibir a las personas y están habilitando nuevos espacios para alojarlos, su capacidad es de 140 pero se espera que aumente en un 30 o 40 personas más.

Café, chocolate caliente, cobijas y toallas son las necesidades que tienen en estos momentos los refugios.. así que usted puede donar.