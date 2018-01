Así es como puedes saber si alguien está enfermo con solo mirarlo

(NOTICIAS YA).-Los seres humanos podríamos identificar cuando alguien está enfermo, incluso antes de presentar síntomas “obvios”, así lo confirma un estudio publicado en The Proceedings of the Royal Society B indicó USA Today.

Pues existen signos mucho más sutiles que la tos, estornudos y demás; que develan cuando una persona está bajo un padecimiento.

Según los especialistas, los seres humanos tenemos una gran habilidad para identificar si alguien tiene una enfermedad simplemente con ver su rostro.

Esta capacidad para detectar infecciones al distinguir las diferencias en las características faciales, podría ayudar a disminuir las enfermedades contagiosas, dicen los investigadores.

Para el estudio se inyectaron sujetos con un estímulo bacteriano para después comparar las imágenes tomadas con dos horas de diferencia.

Los resultados revelaron señales como ojos rojos, labios y piel más pálidos, y una cara más hinchada de alguien enfermo.

“Nuestros hallazgos sugieren que las señales faciales asociadas con la piel, la boca y los ojos pueden ayudar a detectar personas con enfermedades agudas y potencialmente contagiosas”, se lee en un extracto del estudio.

Aunque no hay muchos estudios sobre la habilidad de identificar enfermedades, hay distintos signos de cualidades protectoras del cuerpo, según el sitio web SIPSE.

Por ejemplo, sentir repulsión ante algunos estímulos u olores te puede proteger de intoxicaciones y demás enfermedades, revelan los investigarles.

Concluyeron los especialistas que sería particularmente beneficioso identificar a las personas enfermas en una etapa temprana de la enfermedad, cuando el riesgo de contagio es más alto. Sin duda, los humanos podríamos ser más habilidosos de lo que creemos.