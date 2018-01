Estudio confirma que existe la atracción sexual por la inteligencia

(NOTICIAS YA).- Un porcentaje de la población siente atracción sexual por la inteligencia, según indica un estudio reciente.

De acuerdo con PsyPost, el análisis titulado “Some people are attracted sexually to intelligence: A psychometric evaluation of sapiosexuality” (Algunas personas son atraídas sexualmente a la inteligencia: una evaluación psicométrica de la sapiosexualidad), encontró que la mayoría de las personas buscan una pareja inteligente y un pequeño porcentaje siente una atracción específica por la inteligencia.

El estudio es coautoría de Joey Darbyshire y Michelle Ooi y fue publicado en el diario científico Intelligence.

“La palabra sapiosexual ha sido utilizada en la cultura popular, pero no había sido investigada científicamente. Me pregunté si la sapiosexualidad podría ser medida con una escala psicométrica convencional y cuántos autonombrados sapiosexuales hay en la población”, indicó el catedrático Gilles Gignac, de la Universidad del Oeste de Australia, otro de los responsables.

Gignac y sus colegas encuestaron a casi 400 adultos respecto a las características que consideraban importantes en una pareja y cuán atraídos se sentían a personas de distintos niveles de inteligencia.

Dicha cualidad fue la segunda más favorecida, apenas detrás de “noble y comprensivo/a”, y seguido de “personalidad emocionante” y “despreocupado”. Asimismo, los investigadores descubrieron que los encuestados calificaron como más atractivos a aquellos con mayor inteligencia.

El análisis también realizó cuatro exámenes cognitivos para evaluar la inteligencia de los mismos participantes.

“Encontramos que la sapiosexualidad puede ser medida psicométricamente y que entre el 1 y el 8% de las personas jóvenes (18 a 35) podrían ser sapiosexuales. Sin embargo, la inteligencia de una persona, medida con un examen de coeficiente intelectual, parece no predecir el grado en que la gente se identifica como sapiosexual”, finalizó e investigador.