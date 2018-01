FOTO: Anciano muere tras caer a las vías del tren por golpe de joven

(NOTICIAS YA).- Un adolescente con aparentes problemas mentales golpeó a un anciano inocente haciéndolo caer a las vías del tren en una estación de Brooklyn, en Nueva York, provocándole la muerte momentos después.

Jacinto Suárez, de 65 años, aterrizó en la línea R de la estación Jay St./Metro Tech la tarde de este miércoles luego de que Edward Cordero, de 18, lo golpeó mientras murmuraba algo sobre una batalla entre el bien y el mal.

El hombre no fue golpeado por el tren y las autoridades no tienen claro cómo es que regresó a la plataforma, si fue ayudado por testigos.

Pero momentos después de sobrevivir a la dramática caída tuvo un ataque cardíaco masivo en la plataforma mientras era atendido por paramédicos y murió más tarde en el Hospital de Brooklyn.

Cuando fue atacado, Suárez, padre de 10 y abuelo de 13, se dirigía a su casa después de preguntar sobre sus beneficios de Seguridad Social.

Una de las hijas del hombre, Tylenea Gonzalez, de 34 años, está exigiendo justicia por su padre.

“Mi papá no molesta a nadie. No sé por qué alguien le haría eso. Él fue, vino a casa. Ya no voy a tenerlo aquí “, dijo al Daily News.

Algunos testigos relataron que el pánico se desató en la estación del metro tras el incidente y que Cordero murmuraba para sí mismo cuando se acercó a Suárez.

“Se acercó al hombre de 65 años y el hombre le dice que se vaya”, dijo el subdirector del NYPD, Vincent Coogan.

El joven se alejó de la víctima, pero después volvió y le dio un puñetazo. Cuando el anciano cayó a las vías, algunos testigos se acercaron a un oficial y el atacante fue arrestado.

La familia del adolescente dijo que los había aterrorizado durante mucho tiempo y que recientemente dejó de tomar sus medicamentos para el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

“Se suponía que debía tomar tres medicamentos diferentes, pero se le acabó y se niega a obtener más”, dijo la hermana de Cordero, Daribel Lugones, a The News en una entrevista.

Lugones relató que el martes su hermano la atacó con un adorno navideño y que azotó a su gato. Después lo escuchó decir toda la noche que el diablo estaba vivo.

Las autoridades confirmaron que no se trató de un robo y detallaron que los cargos en contra de Cordero están pendientes hasta que una autopsia determine si el ataque al corazón que sufrió Suárez fue causado por el golpe, de ser así podría ser acusado de homicidio.