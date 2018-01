Hombre acusado de matar a una cantante de los años 60

(NOTICIAS YA).- Betty Jane Willis fue una cantante en los años 60 que grabó canciones como “Someday You’ll Need My Love”, “Act Naturally” y “Take My Heart”.

Luego de varias décadas, nadie había escuchado de ella, hasta el 3 de enero de 2018, cuando un hombre sin hogar mató a Willis de 76 años.

El hombre de 22 años, fue identificado como Rosendo Xo Pec, que fue arrestado y acusado de este crimen. Según las autoridades, Pec encontró a Willis el 1 de enero de 2018, durmiendo en un estacionamiento de un centro comercial de Santa Ana cuando le quitó la sábana para violarla.

Betty Jane Willis no tenía donde vivir y por eso estaba durmiendo en un estacionamiento.

La excantante no se dejó violar y fue cuando Pec le empezó a pegar puñetazos mientras ella intentaba pedir ayuda.

Un testigo que se encontraba cerca del estacionamiento escuchó a alguien pidiendo ayuda y de inmediato llamó al 911. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Pec encima de Willis con sus pantalones abajo y ahorcandola.

El hombre intentó huir pero de inmediato las autoridades lo arrestaron.

Los paramédicos intentaron revivir a la víctima pero fue declarada muerta en la escena y su fallecimiento continúa bajo investigación.

Pec está siendo acusado de un delito grave de asesinato, con la alegación de circunstancia especial que llevó a cabo el crimen durante una violación. De ser encontrado culpable, enfrenta cadena perpetua en la prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional.