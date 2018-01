Reclamos y desesperación para restablecer las zonas afectadas por Harvey

(NOTICIAS YA).- Uno de los comisionados le dice al coordinador de la agencia que el sistema de apoyo a emergencias no es bueno a lo que el coordinador de FEMA respondió que ellos no habían negado ayuda, sino que algunas personas que no eran elegibles para recibir.

Citó el ejemplo que algunas de las razones es que la familias se registran por diferentes vías y se duplica la solicitud de ayuda, en otros casos no coordinan la información, y cuando se van a verificar las historias no son verdaderas y en muchos casos estas son razones que hacen que no se les de la ayuda que ellos esperan.

Durante la intervención el coordinador de fema dijo que alrededor de 156 personas se encontraban en hoteles, esperando por la recuperación de su casa, o la asignación de un nuevo hogar. También confirmo que había varias casas móviles listas para ser distribuidas en pero que están demorada por permisos de la ciudad, por la instalación del servicio de electricidad.

Durante la reunión, varios afectados del huracán expusieron ante los comisionados su situación y siguen esperando una respuesta frente a sus casos.

Al finalizar el coordinador dijo que se pondría en contacto con las familias que aún se encuentran sin hogar para conocer en que va el proceso.

Por su parte el congresista Ted Hunter pidió a FEMA que tuviera más contacto con las autoridades locales, que tuviera una reunión mensual para conocer cuáles eran los avances y como se pidió agilizar o ayudar al proceso para seguir apoyando a las víctimas.