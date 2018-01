Al estilo del Pirata de Culiacán, otro YouTuber reta a narcotraficante

(NOTICIAS YA).- Con el mismo estilo del Pirata de Culiacán, hay otro YouTuber mexicano que se atrevió a retar al líder del narcotráfico del Cártel de Jalisco: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho. Se hace llamar el Chanito de Culiacán, un joven perdido en los excesos que hace apología del delito al posar en severa intoxicación con armas de diferentes calibres.

“A mí me pela la v**ga el Mencho, así nada más se lo digo. Estamos aquí. Venga pa acá a la Loma Rodriguera y a ver cuándo vamos pa allá pa Jalisco, aquí con mi compa y la camionetona que tengo al ching**o para ir a la v**ga. Yo no me duermo como el pirata. Aquí no estamos al 100, estamos al millón”, amenazó el Chanito.