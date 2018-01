Cómo remediar la tos depende de qué lo está causando

(NOTICIAS YA).-¿Es la tos lo que hace que tu vida sea miserable? No culpes a tu cuerpo; La tos es la única forma en que sus pulmones pueden expulsar a un irritante.

La clave es averiguar qué es lo que está causando y luego ayudar a sus pulmones a obtener la ayuda que necesitan.

Una tos que aparece de repente generalmente se desencadena por una enfermedad infecciosa, como resfriado o gripe.

“La mayoría de los ataques de tos se resuelven con solo descanso y remedios caseros”, dijo la Dra. Sharon Horesh Bergquist, internista de la Clínica Emory en Atlanta. “Así que ese es el lugar para comenzar a menos que haya señales de advertencia de algo más serio”.

Las señales de alerta incluyen expectorar flemas teñidas de sangre, una gran cantidad de flemas o flemas que se vuelven más espesas y oscuras; fiebre; dificultad para respirar; y sibilancias

“Esas son todas señales de que la causa es más probable que sea una infección bacteriana que viral, como la bronquitis o la neumonía, o tal vez una afección médica subyacente”, dijo Bergquist. “Pero sin esos signos, generalmente está bien probar remedios caseros durante unos días”.

Remedios caseros para la tos

Mantenerse hidratado es lo mejor que puede hacer para la tos. Los líquidos reducen el moco, lo que lo hace menos irritante para la garganta y más fácil para los pulmones expulsarse. El vapor de una ducha caliente puede hacer lo mismo. Las gotas de agua salada o salina o el aerosol son otra opción para humedecer los conductos nasales y el moco delgado.

Agregar un humidificador de vapor frío, también conocido como vaporizador, a la habitación de usted o de su hijo puede mejorar el contenido de humedad del aire, lo que ayuda a hidratar los pulmones, pero asegúrese de limpiarlo a diario. (La Academia Estadounidense de Pediatría no recomienda los vaporizadores de agua caliente debido al riesgo de escaldaduras o quemaduras).

Otros remedios caseros populares incluyen el té, la sopa de pollo y la miel, ya sea que se consuman solos o se añadan a las bebidas.

“La sopa de pollo tiene mucho valor si estás enfermo en general”, dijo Bergquist. “La calidez y las especias abren los senos Para la tos, los líquidos calientes alivian la garganta y la miel es bastante efectiva. Los estudios han comparado la miel con algunos de los medicamentos para la tos sin receta y han descubierto que funciona igual de bien”.

Pero mantén la miel lejos de cualquier bebé.

La miel puede provocar el botulismo infantil debido al sistema digestivo inmaduro de un bebé. A la edad de 1 año, sus intestinos han madurado lo suficiente como para poder comer miel con seguridad.

La tos debería mejorar en unos pocos días, con la mucosidad cada vez más clara y delgada, dijo Bergquist. Si eso no sucede, podría ser hora de consultar con un médico.

Opciones sin receta

La Administración de Alimentos y Fármacos de EE. UU. Y la Academia Estadounidense de Pediatría señalan estudios que demuestran que muchos padres ignoran las pautas y mezclan demasiados medicamentos sin receta para la tos y el resfriado, por lo que sobre dosifican a sus hijos.

La FDA recomienda claramente no tomar medicamentos OTC para niños menores de 2 años ni medicamentos basados en codeína para niños menores de 12 años. La Academia Estadounidense de Pediatría recientemente cambió su guía para recomendar medicamentos sin receta para niños menores de 4 años, advirtiendo a los adultos que midan cuidadosamente las dosis.

A cualquier edad, el único remedio contra la tos de venta libre que Bergquist recomienda son las pastillas para la tos, y solo cuando el niño tiene la edad suficiente para no ahogarse con ellas, alrededor de los 4 años.

Chupar gotas puede calmar y humedecer la garganta, y las versiones con mentol podrían tener un pequeño efecto entumecedor sobre ese molesto cosquilleo. Otros remedios de venta libre, dijo Bergquist, “no son particularmente efectivos”.

“Por lo general, omito los medicamentos recetados que funcionan directamente en el reflejo de la tos o en la parte del sistema nervioso central donde el cerebro procesa la tos”, dijo. “Encuentro que esos son los que realmente funcionan”.

Una tos crónica

¿Qué pasa si tu tos es más seca y hackante que ha durado algunas semanas? La tos crónica puede tener muchas causas, y es posible que usted y su médico tengan que jugar al detective.

Medicamentos

Ciertos medicamentos recetados pueden provocar tos. Un culpable típico es una clase de medicamento utilizado para tratar la presión arterial alta y el daño renal causado por la diabetes. Los estudios dicen que estos inhibidores de la ECA pueden causar tos en hasta un tercio de los pacientes; incluyen medicamentos tales como enalapril (Vasotec), captopril (Capoten) y lisinopril (Zestril, Prinivil).

Esta “tos ACE” puede comenzar inmediatamente o incluso meses después de comenzar a tomar el medicamento, y por lo general es seca e improductiva. El único tratamiento es detener el inhibidor de la ECA, pero la tos puede tardar meses en resolverse.

Otros medicamentos que pueden causar tos crónica son los corticosteroides inhalados, utilizados por muchas personas con asma y alergias, un medicamento para la diabetes llamado sitagliptina y algunos antibióticos.

Causas ambientales

Los productos químicos u otros irritantes en el medio ambiente también pueden producir una tos continua, especialmente si usted es alérgico a ese desencadenante. Fumar cigarrillos es un ofensor obvio, como el polvo, el moho y el polen. Si su tos crónica se debe a una alergia, los medicamentos para tratarla pueden mejorar sus síntomas.

Razones digestivas

¿Cómo puede su sistema digestivo hacer que tosa? Sucede cuando el ácido del estómago salpica en el esófago, irritando tanto el esófago como la laringe o la laringe. Esa condición se llama reflujo gastroesofágico o ERGE. Curiosamente, no es necesario que tengas una sensación de ardor u otros signos de reflujo para que esto suceda.

“El reflujo ácido es una de esas causas silenciosas de tos que es común y infradiagnosticada”, dijo Bergquist. “Pero debe abordarse, porque puede conducir al esófago de Barrett”.

El esófago de Barrett es una afección en la cual las células de su esófago, el tubo que lleva los alimentos desde su boca hasta su estómago, están tan dañados por el ácido del estómago que se transforman en un tejido similar al del intestino. Puede conducir a una forma rara de cáncer llamado adenocarcinoma esofágico.

Graves problemas de salud

Aunque es raro, la tos también puede ser una señal de advertencia de un problema de salud grave. Toser sangre puede ser un signo de algo grave, como cáncer de pulmón o una enfermedad infecciosa como la tuberculosis. Por lo general, habrá síntomas acompañantes significativos, como pérdida de peso, fatiga, debilidad, dolor de huesos, pérdida de apetito y sudores nocturnos.

Con cualquiera de estas banderas rojas, es importante ver a un médico lo antes posible. Para las toses secas que ocurren sin otros síntomas preocupantes, dijo Bergquist, la duración de la tos es una buena medida de cuándo preocuparse y no preocuparse.

“Si es una tos seca y no productiva, no tiene flemas, no le falta el aliento y no tiene fiebre, está bien esperar un poco para ver si se resuelve”, dijo. “Pero si la tos seca continúa más allá de las seis semanas, debe consultar a un médico para descubrir una causa y eliminar lo inesperado, como tumores pulmonares u otros problemas graves”.