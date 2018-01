En toples, fanáticas de Star Wars participan en el #KyloRenChallenge

(NOTICIAS YA).- El Kylo Ren Challenge es el primer reto viral de 2018 en el que los usuarios de redes sociales se burlaron de una escena del episodio 8 de Star Wars, The Last Jedi, en el que el actor Adam Driver interpretando al villano Kylo Ren aparece sin camisa injustificadamente.

El reto consiste en portar un pantalón o pants negro y lucir el torso sin playera. Algunos hombres de diferentes complexiones y volúmenes empezaron con la burla hasta que la modelo de PlayBoy Ana Cheri se atrevió a lucir toples y entrar al reto. De esta forma se le dio apertura a muchas fanáticas a seguir con el juego en redes sociales y hacer el Kylo Ren Challenge, cada una a su estilo.

Episodio 8, The Last Jedi está lleno de polémica pues para los fanáticos de la saga, la historia rompe con lo que se había hecho en las 7 películas anteriores pues ya no queda vivo ninguno de los protagonistas de la trama original así como una evolución extraña a algunos personajes como a Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill.

