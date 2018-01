FOTO: Mujer viaja sola en avión por error de aerolínea

(NOTICIAS YA).- Un error de la aerolínea causó que una mujer tuviera un avión para ella sola en un viaje reciente.

De acuerdo con The Independent, el vuelo de la joven conocida solamente como Beth fue cancelado, por lo que fue acomodada por error en otro destinado a transportar exclusivamente a empleados de la aerolínea.

La mujer viajaría de Rochester, Nueva York, a Washington, D.C. esa tarde, pero el vuelo fue suspendido.

“Cuando mi vuelo fue cancelado, un agente confundido me dio a mí y a la mitad de los pasajeros un asiento para otro vuelo, antes de que otro agente se percatara que todos podrían abordar otro vuelo más temprano”, relató Beth junto a una foto del avión vacío, la cual publicó en la plataforma Reddit.

“Hicieron un anuncio en las bocinas pero yo ya me había regresado a casa de mis padres para esperar durante las próximas horas. Nunca me contactaron respecto al cambio de vuelo”, aseguró la mujer, quien regresó al aeropuerto para el vuelo de la 1 de la mañana y no encontró a nadie más en el área de espera.

Además de Beth, solo iban el piloto, el copiloto y un sobrecargo. La joven aprovechó el vuelo de una hora para dormir. Asegura que sus compañeros de vuelo estaban algo molestos por la situación.

“Parece que la aerolínea los obligó a llevarme por el error que cometió uno de sus agentes. No parecían muy contentos. Ambos capitanes y la sobrecargo dijeron que nunca habían visto algo así”, comentó.