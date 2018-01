Podrán registrarse personas con “tercer sexo” en el estado de Washington

(NOTICIAS YA).-A partir del próximo 27 de enero, residentes del estado de Washington que no se identifiquen con ninguno de los géneros del sistema binario, hombre y mujer, podrán cambiar su certificado de nacimiento con el género “X”.

VIDEO: Polémica fotografía de madres LGBT regresa a Instagram

De acuerdo a CNN, la nueva política aplica únicamente a registros existentes, no a nuevos.

El reglamento fue anunciado el pasado martes por el Departamento de Salud, mismo que define a X como:

Un género que no es exclusivamente hombre o mujer, mismo que incluye pero no se limita a: intersexual, agénero, amalgagénero, andrógino, bigénero, demigénero, mujer-a-hombre-, género fluido, hombre-a-mujer, nobinario, neutres, pangénero, tercer sexo, transgénero, transexual, dos espíritus y no específico.