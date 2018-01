Redes sociales en Juárez y El Paso ayudan con la búsqueda de una cartera

(NOTICIAS YA).- Una mujer compartió el video de las cámaras de seguridad de Cinépolis en Plaza las Américas con el fin de encontrar la cartera que perdió su novio.

Las imágenes se hicieron tan viral que el afectado ya tiene en su poder su cartera con los documentos importantes.

Un familiar de las personas que aparecen en el video, se comunicó con Univision 26 para aclarar lo que pasó “buenas tardes me comunico por la razón de dicha cartera conozco a la persona y no se la robaron fueron a buscar una dirección que está en CD Juárez y no encontraron a nadie por favor la persona de la cual sea la cartera por favor que se comunique a este número ###”.

Acto seguido se lograron poner en contacto sin ningún problema y ya todo regresó a la normalidad.

“Chicas quiero agradecer a todas por su apoyo incondicional. El día de hoy en el canal 44 el doctor cesar papá del señor que sale en el video del cine. Me entregó la cartera personalmente. Me comentó que se trató de un mal entendido fueron al domicilio que aparece en mis credenciales pero nadie salio (el domicilio es de mi mamá y esta de vacaciones) gracias a Dios me entregó todo no faltaba nada gracias”.

Noticia original: Ivonne Ferreira compartió las imágenes que llegan de las cámaras de seguridad de la sucursal Plaza las Américas. Según la publicación, su novio, acudió a comprar unas palomitas para ver una película en casa.

Ivonne se quedó en el carro esperando, mientras su pareja Aarón Rodríguez realizaba la compra. Por lo que se ve en las imágenes olvida su cartera en el área de condimentos. En las imágenes se ve a una mujer agarrándola y dándosela a otro hombre.