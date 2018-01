Riña en Transmountain arrebata la vida de José: Versión de los hechos  

(NOTICIAS YA).- El pasado miércoles la carretera Loop 375 fue testigo de cómo una riña entre dos conductores ocasionó que una persona perdiera la vida.

Priscilla Ríos platicó en exclusiva con la esposa y cuñado de la persona que murió y nos tiene los detalles.

Una persona alegre, que disfrutaba jugar softball los fines de semana y pasar el mayor tiempo posible con su familia y amigos, así era José Solís, según su cuñado quien además fue el primero en enterarse del accidente ocurrido en la madrugada del pasado miércoles.

“Yo recibí una llamada del hospital de uno de los enfermeros que el logró mirar en su teléfono para poder llamar a un familiar, fui el primero en enterarme y luego después mi hermana”.

Maribel Meza, esposa de Solís asegura que ni ella ni sus hijos han asimilado lo que ocurrió.

“Estaba dormida yo, y mi hermano me habló como a las 7:30 de la mañana y me dice levántate porque tu marido acaba de tener un accidente… Pues no lo pude ni creer, mi hijo ya se había ido a trabajar y pues mi hija está en el colegio y está ahorita de vacaciones entonces pues tampoco no hay ni que, como que todavía no nos cae”.

Y es que cada mañana Carlos Hoyos, de 64 años, uno de los conductores que detuvo su vehículo para bajarse a discutir con otro hombre, recogía a Solís para juntos irse al trabajo, el cual estaba a pocas millas del lugar donde ocurrió el incidente.

“Todos los días a las 5:30 llegaba Charlie a pitarle y él ya estaba listo y ya se iban a trabajar. Aquí estuvo ayer varias horas aquí con nosotros acompañándonos, dándonos el pésame y llorando porque también, él estuvo ahí y no sabía ni cómo reaccionar”.

A pesar de que la familia de Solís asegura no haber recibido información por parte de las autoridades de cómo ocurrieron los hechos, el conductor les explicó su versión de lo ocurrido. Se paró el carro que se les iba metiendo que se les paró enfrente, y ellos se pararon atrás pero se pararon pues en el freeway y dice Charlie que él se bajó y estaba alegando con el muchacho que se quitara que iban a provocar un accidente y no sé qué y dice que en una de esas estaba alegando con él pues nomas llegó el otro carro por atrás y mi marido estaba adentro del carro”.

Por su parte, José Meza, pide a la comunidad que tengan más cuidado al ir tras el volante. Hay que tener un poco más de paciencia y cuidado, respetar a otras personas cuando andemos en las carreteras.

Amigos de Solís, a quien decían loco de cariño crearon una página para apoyar a su esposa y dos hijos con los gastos funerarios por lo que si usted desea apoyar puede hacerlo mediante la página GoFundMe/JoseLocoSolisFundraiser

RIÑA DE TRÁFICO TERMINA EN TRAGEDIA EN EL PASO